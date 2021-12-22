На суді сторона обвинувачення представила докази проти цих чотирьох обвинувачених у причетності до катастрофи лайнера.

Обвинувачення на суді у справі про катастрофу "Боїнга" малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року над Донбасом попросило суд призначити довічне ув'язнення для Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) і ще трьох підсудних.

Звинувачення вважає доведеною їх участь у знищенні пасажирського літака, внаслідок чого загинули 298 осіб, повідомляє Голос Америки.

Громадянин Росії Стрєлков на момент катастрофи командував бойовиками так званої "ДНР". Громадяни Росії Сергій Дубинський, Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко були в його підпорядкуванні.

Ніхто з них в суді не присутній, їх судять заочно.

Крім того, на суді сторона обвинувачення представила докази проти цих чотирьох обвинувачених у причетності до катастрофи лайнера.

Читайте такожСправа MH17: слідство просити військових РФ поділитися інформацією про людей, які збили літак

Літак був, як стверджує слідство, збитий в розпал боїв на Донбасі між українськими військовими і бойовиками з установки "Бук", привезеної з Росії, з території біля селища Первомайське, яку контролювали бойовики.

За версією звинувачення, бойовики, несучи втрати від ударів української авіації, запросили у Росії засоби ППО. У Донецьку область з російської військової частини в Курську була направлена установка "Бук". Звинувачення відновило маршрут "Бука" від російського кордону до ймовірного місця пуску ракети по "Боїнгу", а також навело докази безпосередньої участі обвинувачених у його доставці та перевезенні. При цьому особи тих, хто безпосередньо супроводжував "Бук" з Росії, поки не вдалося встановити.

Звинувачення привело свідчення свідків, один з яких бачив пуск ракети. 12 свідків бачили димний слід, 11 чули вибух, багато говорили, що бачили "Бук" в районі ймовірного місця пуску. Експертиза показала, що MH17 був вражений ракетою "Бука" і ніякою іншою зброєю.

Також звинувачення розповіло про записи в соцмережах, зроблені незабаром після катастрофи, в яких бойовики висловлювали радість від того, що збили, як вони писали, український військовий літак. Частина цих записів потім була видалена. Сторона звинувачення також навела дані аудіозаписів телефонних переговорів обвинувачених, на яких всі вони обговорюють те, що сталося, стверджуючи при цьому, що був збитий військовий літак. При цьому згадується "Бук". Потім, коли стало відомо, що збито пасажирський лайнер, обвинувачені в розмовах між собою стверджували, що його збив український літак, а з "Бука" був збитий вже цей літак. Стрєлков (Гіркін) спочатку поставився до цієї версії скептично. Згодом бойовики обговорювали вивезення "Бука" назад в Росію, куди він і був вивезений.

Як заявила сторона звинувачення, вона виходить з того, що обвинувачені, по всій видимості, мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг". Це, однак, не змінює суті звинувачень, у тому числі в умисному вбивстві пасажирів "Боїнга".

Звинувачення вважає доведеним, що фігуранти справи контролювали доставку "Бука" і його розміщення і, хоча, по всій видимості, не віддавали безпосередній наказ стріляти по літаку, винні в активній співучасті в катастрофі літака і вбивстві пасажирів.

Обвинувачені свою провину заперечують.

Хто саме віддав наказ стріляти і безпосередньо здійснював його, поки не встановлено. Те, що це могли бути російські військові, слідство офіційно не підтверджує і не виключає. Розслідування з цього питання триває.

У свою чергу Росія заперечує причетність до катастрофи "Боїнга", на борту якого загинули 298 осіб, головним чином громадяни Нідерландів. Москва також звинувачує суд в упередженості. При цьому своєї однозначної версії того, хто збив "Боїнг", у російської влади немає – нею висловлювалися кілька версій, які були відкинуті слідством.

Вас також можуть зацікавити новини