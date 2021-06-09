Наразі суд зосереджує свою увагу, зокрема, на тому, чи була ракета запущена з ЗРК "Бук" з агропромислового поля неподалік Первомайського

Суд у Нідерландах у справі про збиття літака рейсу МН17 відхилив покази свідків з боку Росії про начебто запуск ракети з ЗРК «Бук» з підконтрольної Україні території.

Про це у Twitter повідомила журналістка Саскія Беллеман.

Зазначається, що подружня пара зі Сніжного, котра проживає у Росії, заявила, що бачила запуск ракети не з району Первомайська.

Проте їхні слова заперечили фахівці, оскільки в такому разі через дальність дії від 35 до 40 км ракета потрапила б в інший населений пункт Донеччини, а повідомлень звідти про влучання не отримували.

Читайте такожЖурналіст про збитий літак MH17: усі докази підтверджують, що Росія поставила зброюУ росіян просили надати фото з населеного пункту, звідки, на їхню думку запустили ракету, але РФ надіслала копії. Після повторного запиту росіяни заявили, що оригінали знищені. Водночас розслідувачі, проаналізувавши зміну ландшафту, з JIT відповіли, що надані росіянами фото були насправді зроблені до падіння літака та відредаговані за допомогою Adobe Photoshop.

Наразі суд зосереджує свою увагу на трьох ключових питаннях: чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", чи була ракета запущена з ЗРК "Бук" з агропромислового поля неподалік Первомайського, чи відігравали підозрювані роль у запуску ракети.

Особисті обставини підозрюваних також будуть обговорені, оскільки відповідна інформація доступна у матеріалах прокуратури.

Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Яна Ставська