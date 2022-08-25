Чиновниця Держдепу зазначила, що всі стурбовані можливим ядерним інцидентом і можливим витоком радіації через безвідповідальні дії Росії.

Дії Росії на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) підвищують ризик можливого викиду радіації.

Про це попередила заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, передає CNN.

"Росія створила серйозний ризик ядерного інциденту, небезпечного викиду радіації, який може загрожувати не лише людям і навколишньому середовищу України, а й вплинути на сусідні країни та все міжнародне співтовариство", – вважає Дженкінс.

Вона ще раз закликала РФ припинити військову діяльність навколо ЗАЕС. Вона також наголосила на важливості того, щоб Міжнародне агентство з атомної енергії могло відвідати та перевірити об’єкт. Дженкінс не надала жодних подробиць цього візиту, який глава агентства назвав "неминучим".

Дженкінс повідомила на брифінгу, що не може підтвердити повідомлення про те, що станцію відключили від мережі, але сказала, що "ми дуже стурбовані відключенням будь-якої іншої електростанції; ми дуже стурбовані будь-якою діяльністю, яка відбувається, особливо через те, що ми не маємо адекватного доступу, щоб побачити, що насправді відбувається і який може бути негайний вплив того, що там відбувається".

Дженкінс не сказала, чи велися дискусії про те, як пом'якшити потенційну ядерну катастрофу.

"Очевидно, що є визнання можливої ​​проблеми. Ми всі стурбовані можливим ядерним інцидентом. Ми всі стурбовані можливим витоком радіації через безвідповідальні дії Росії. Тому я б просто сказала, що ми всі це усвідомлюємо, і ми це враховуємо", – заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі. Через деякий час Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ - 750 кВ "Дніпровська". Всі шість блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

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