США вкотре нагадують, що як раніше вже не буде.

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу більше не можуть покладатися на захист Сполучених Штатів Америки, вони мають самостійно посилювати свою обороноздатність.

Як пише Politico, із такою заявою перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО виступив міністр оборони США Піт Хегсет. Очікується, що в Брюсселі союзники домовляться про нові стандарти для військової техніки та обговорять можливість встановлення нового орієнтиру оборонних витрат на рівні 5% від ВВП:

"Сполучені Штати пишаються тим, що вони тут, що вони разом з нашими союзниками, але наше послання і надалі буде чітким: це стримування і мир за допомогою сили, але це не може бути покладанням на Америку. Це не може і не буде покладанням на Америку. Це не може бути лише покладанням на американські сили і засоби".

Напередодні посол США в НАТО Метью Вітакер запевнив, що Вашингтон залишається відданим 5 статті НАТО, згідно з якою збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх.

Відео дня

"Але ми також вважаємо розумним, щоб наші союзники також були віддані статті 3", - сказав він, маючи на увазі вимогу підтримуватимути і розвивати індивідуальну та колективну здатність протистояти збройному нападу.

США і НАТО

Як відомо, попередні заяви американського президента Дональда Трампа викликали занепокоєння щодо майбутнього зобов'язань США в межах Північноатлантичного Альянсу.

Зокрема, Трамп зазначив, що Сполучені Штати можуть не захищати країни-члени, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Ці слова спровокували критику з боку європейських лідерів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що будь-яке припущення про відмову союзників захищати одне одного підриває безпеку всього Альянсу.

У відповідь на ці події, деякі країни НАТО вже пообіцяли збільшити свої оборонні витрати до понад 5% ВВП, намагаючись зміцнити свій військовий потенціал.

Також союзники хвилюються, що США можуть частково скоротити свою присутність у Європі, зосереджуючи увагу на інших регіонах, таких як Індо-Тихоокеанський.

Вас також можуть зацікавити новини: