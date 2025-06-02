Європі треба збільшити витрати на оборону, і цього очікують США, каже Рютте.

Сполучені Штати Америки досі віддані НАТО і в перспективі військова присутність американців у Європі не зменшиться, впевнений Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Про це він заявив на брифінгу у Вільнюсі, де проходить саміт держав східного і північного флангів НАТО. Так, відповідаючи на запитання про те, чого очікувати надалі в ситуації, коли США зменшили свій "фокус" уваги на Європі, Рютте висловив упевненість, що американська військова присутність в регіоні лише посилиться.

За його словами, з січня він постійно чує два запитання від європейських союзників, перше з них – чи США досі віддані НАТО?

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"Відповідь: так. І НАТО, і Статті 5-й. Це багато разів повторювалося президентом Трампом на багатьох зустрічах. Отже, моя єдина пропозиція для європейських друзів – це ввімкнути телевізор і почути як вони це кажуть. Але очікування яке в них? Це те, що ми більше витрачатимемо на власну оборону. Тому що чесно вирівняти наші витрати з американськими витратами", – зазначив Рютте.

Друге питання, за словами генсека НАТО, – чи США можуть вивести свої війська з Європи?

"Немає жодних індикаторів про це. Але ми знаємо, що Америка разом з Європою також має турбуватися про Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон. І це логічно, що протягом часу, коли ми нарощуватимемо свої спроможності, США більше фокусуватимуться на Азії. Але в довгостроковій перспективі, я певен, що буде серйозна конвенційна присутність американців у Європі разом з ядерною парасолькою, яка гарантуватиме нашу свободу. Буде серйозна, міцна конвенційна присутність США в Європі. У цьому немає сумнівів", – додав генсек НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда також підтримує думку, що США не залишать європейські країни.

"Я мав можливості декілька разів говорити з президентом США Дональдом Трампом протягом останніх 6-7 місяців. Я також говорив з його міністрами, особливо з міністром оборони Пітом Гегсетом. І в мене немає жодної інформації про будь-які ідеї про вивід американських військових сил, армії США з нашої частини Європи, зі східного флангу", – сказав Дуда.

Саміт у Вільнюсі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Литви прибули представники "Бухарестської дев'ятки". На саміті світові лідери разом із президентом Володимиром Зеленським обговорять подальшу підтримку України.

Український президент під час цього саміту зробив кілька заяв. Зокрема, він розповів про вчорашню гучну операцію СБУ "Павутина", внаслідок якої було уражено десятки російських літаків. За словами Зеленського, ці втрати змусять Росію сісти за стіл переговорів. Він додав, що втрати РФ у війні свідчать, що Україна захищає не лише себе, а й всю Європу.

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