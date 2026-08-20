США розформують батальйон БПЛА, створений для вивчення досвіду війни в Україні, – WSJ

Це рішення ухвалено в рамках стратегії "повернення до витоків".

Армія США планує розформувати спеціальний підрозділ ударних безпілотників, створений у Європі в січні цього року для відпрацювання нових підходів до ведення бойових дій та вивчення уроків війни в Україні. Про це пише The Wall Street Journal.

"Широко розрекламований батальйон буде поступово виведений з експлуатації. Після участі у великих навчаннях у Німеччині в серпні та вересні підрозділ представить свої результати армії для керівництва майбутніми експериментами, відмовиться від своєї ролі штурмового підрозділу безпілотників і переорієнтується на свої основні бойові завдання як повітряно-десантний піхотний батальйон", – заявив представник армії США виданню.

У чому причина

Як пише WSJ, ліквідація передового батальйону безпілотників є частиною ширшої стратегії "повернення до витоків", ініційованої генералом Крістофером Ла Нівом, виконуючим обов’язки начальника штабу армії, який тісно пов’язаний із міністром оборони Пітом Хегсетом. Батальйон був ключовою ініціативою попередника Ла Ніва, генерала Ренді Джорджа, якого Хегсет звільнив у квітні.

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Водночас рішення про згортання штурмового підрозділу безпілотників викликає критику з боку низки військових експертів, які стверджують, що це сповільнить просування армії до досягнення переваги у веденні війни з використанням безпілотників.

"Україна, по суті, здійснила революцію в ближньому бою. Генерал Джордж почав це розуміти, і будь-яка невдача в його діях була б вкрай прикрою та небезпечною", – сказав Майкл О’Ханлон, експерт з питань оборони з Інституту Брукінгса.

У армії США не повідомили, як планують прискорити розвиток можливостей безпілотної війни після виведення з експлуатації батальйону штурмових безпілотників.

З того часу, як Ла Нів очолив армію, вже було ухвалено низку рішень, які вплинули на військову присутність США в Європі.

Так, під його керівництвом з Європи до Південної Кореї переведено спеціалізований підрозділ, який об’єднує кібербезпеку, розвідку та сучасні системи ведення бойових дій і є важливою складовою військових можливостей армії на континенті.

Ла Нів також передав III бронетанковий корпус, що базується у Форт-Худі в Техасі та займався зміцненням армійських сил у Європі, до складу нового Командування Західної півкулі.

Українські оператори БПЛА розгромили армію США

На початку року американські війська зіткнулися з українськими операторами безпілотників під час військових навчань у Німеччині. Для американців це закінчилося невдачею.

Під час навчань Combined Resolve українські підрозділи безпілотників без зусиль виявили та знищили американські війська й бронетехніку, які прибули в рамках ротації з Форт-Худа в Техасі. Такі маневри проводяться для того, щоб війська могли відпрацювати реалістичні бойові умови.

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