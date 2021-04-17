США можуть розширити санкції проти Росії - Bloomberg

Санкції можуть бути розширені на вторинний ринок рублевих облігацій, випущених російськими держбанками.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення введених нещодавно санкцій проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg. Читайте такожСША на санкції Росії: відповідь гідна жалю Як пише видання, санкції можуть бути розширені на вторинний ринок рублевих облігацій, випущених російськими держбанками. Обмежувальні заходи, зокрема, можуть стосуватися російського держборгу. Санкції проти Росії та відповідь Кремля За втручання у вибори США і діяльність з дезінформації під обмеження потрапили 32 фізичних і юридичних особи РФ, за підтримку російських спецслужб - шість технологічних компаній. З США видворять десять російських дипломатів.

Глава російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи обмеження, заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку десяти російських дипломатів із США.

Вашингтон відреагував на анонсоване Москвою видворення американського посла Джона Саллівана у відповідь на введення санкції США. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олена Коваленко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter