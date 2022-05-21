Це число може тимчасово збільшитися, якщо НАТО проведе більше військових навчань в регіоні

Очікується, що США у найближчому майбутньому збережуть 100 000 військовослужбовців в Європі, якщо тільки Росія не піде на ескалацію і не стане погрожувати Швеції, Фінляндії або членам НАТО.

Про це йдеться в повідомленні CNN з посиланням на кількох офіційних осіб США.

Чиновники додали, що це число може тимчасово збільшитися, якщо НАТО проведе більше військових навчань в регіоні, а США можуть додати додаткові бази в Європі, якщо зміниться обстановка в плані безпеки.

За словами офіційних осіб, ці плани розглядаються після зустрічі головнокомандувачів Збройних сил НАТО в Брюсселі. Військові головнокомандувачі дають рекомендації зустрічі міністрів оборони країн НАТО, запланованої на червень, а лідери країн НАТО, включаючи президента США Джо Байдена, зустрінуться в Мадриді в кінці цього місяця.

США збільшили загальну чисельність своїх сил в Європі з приблизно 60 000 військовослужбовців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну до приблизно 100 000 зараз, додавши війська і військові засоби в країни, розташовані уздовж східного флангу Європи, для підтримки НАТО і подальшого стримування Росії. США направили тисячі військовослужбовців в Сили реагування НАТО, які були задіяні вперше в історії НАТО цієї весни.

Нагадаємо, генерал США спрогнозував, коли настане кульмінація війни Росії проти України.

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