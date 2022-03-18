Вашингтон будуть всіляко підтримувати старання Києва дипломатичним шляхом досягти деескалації, припинення вогню і виведення російських військ.

У США не бачать ознак того, що Путін готовий зупинитися і закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Про це заявити держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви, вони наводять на думку, що він рухається в протилежному напрямку", - підкреслив він.

Держсекретар також додав, що дипломатія вимагає відповідального ставлення обох сторін до переговорів і безпосередньо деескалації. Однак, Росія не налаштована вести переговори.

"Я не побачив жодних значних зусиль з боку Росії, щоб дипломатичним шляхом припинити цю війну, яку вона веде", - зазначив Блінкен.

За його словами, Вашингтон будуть всіляко підтримувати старання Києва дипломатичним шляхом досягти деескалації, припинення вогню і виведення російських військ.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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