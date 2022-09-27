Однак у Білому домі сприймають ці загрози дуже серйозно.

У США зараз не бачать жодних ознак того, що Російська Федерація готується застосувати ядерну зброю.

Таку заяву зробила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Що стосується свідчень (про підготовку до застосування ядерної зброї) або шансів, то ми цього не бачимо на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на даному етапі", - повідомила вона.

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Росія погрожує застосувати ядерну зброю

Як відомо, раніше окупаційна влада оголосила про проведення псевдореферендумів на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Після цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на "приєднані" до РФ території будуть поширяться всі російські закони і доктрини, включаючи ядерну.

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що президент РФ Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у них є план дій у разі, якщо Росія застосує проти України ядерну зброю.

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