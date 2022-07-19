У Держдепі не виключають санкцій з боку інших країн, які підтримують Україну.

Сполучені Штати негайно запровадять нові санкції проти Ірану у разі рішення передати російській армії безпілотники.

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу.

"Ми вже висловлювали наше занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до ряду санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, ряду санкцій із боку інших країн світу", - заявив Прайс.

Як писав УНІАН, 12 липня радник Байдена Джейк Салліван поділився зі ЗМІ інформацією розвідки США про наміри Тегерана передати Росії сотні ударних безпілотників.

Він пояснив, що потреба закупити дане озброєння, ймовірно, пов'язане зі значними втратами РФ у війні проти України.

У відповідь МЗС Ірану заявило, що країна не продавала Росії свої БПЛА: нібито уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації бойових дій.

Пізніше Салліван уточнив, що російська делегація щонайменше двічі за останній місяць приїжджала в Іран для огляду бойових безпілотників.

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