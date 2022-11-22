Армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення запасів, виснажених постачанням зброї до України.
Як повідомляє Reuters, чиновник, який відповідає за закупівлю зброї, Дуг Буш заявив, що прискорення роботи з укладання контрактів залежить від одночасного виконання процесів, які раніше виконувались послідовно, і засноване на уроках, вилучених з пандемії коронавірусу.
З другої половини жовтня США уклали контракти з виробниками зброї на суму близько 1 мільярда доларів. Зазначається, що акцент зроблено на боєприпаси та ракети. Зокрема, США уклали контракт на 477 млн доларів з компанією Lockheed Martin.
Буша наголосив, що цей темп скорочення перевищує внутрішні контрольні показники швидкості видатків Пентагону на 15%.
Військова допомога США
15 листопада Білий дім звернувся до Конгресу США із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні.
Озброєння в новому пакеті допомоги США Україні містить ракети до ЗРК HAWK, чотири ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого, включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод і зимове захисне спорядження.