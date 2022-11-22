Прискорення роботи з укладання контрактів залежить від одночасного виконання процесів, які раніше виконувались послідовно, і засноване на уроках, вилучених з пандемії коронавірусу.

Армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення запасів, виснажених постачанням зброї до України.

Як повідомляє Reuters, чиновник, який відповідає за закупівлю зброї, Дуг Буш заявив, що прискорення роботи з укладання контрактів залежить від одночасного виконання процесів, які раніше виконувались послідовно, і засноване на уроках, вилучених з пандемії коронавірусу.

З другої половини жовтня США уклали контракти з виробниками зброї на суму близько 1 мільярда доларів. Зазначається, що акцент зроблено на боєприпаси та ракети. Зокрема, США уклали контракт на 477 млн доларів з компанією Lockheed Martin.

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Буша наголосив, що цей темп скорочення перевищує внутрішні контрольні показники швидкості видатків Пентагону на 15%.

Військова допомога США

15 листопада Білий дім звернувся до Конгресу США із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні.

Озброєння в новому пакеті допомоги США Україні містить ракети до ЗРК HAWK, чотири ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого, включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод і зимове захисне спорядження.

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