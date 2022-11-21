На його думку, після завершення війни добросусідські відносини між Україною та РФ неможливі.

Сенатор США, республіканець Джим Ріш заявив, що після завершення війни Росія ще багато десятиліть потерпатиме через негативні наслідки.

Йдеться не лише про якесь налагодження відносин з Україною, а й з усім світом, пояснив політик в інтерв’ю "Європейській правді" на полях Галіфакського безпекового форуму.

На його думку, після завершення війни добросусідські відносини між Україною та РФ неможливі.

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"У народу України є злість на Росію. І це – виправдана злість, яка не зникне, не "залікується" протягом кількох поколінь. Тому навіть коли війна завершиться – не може бути примирення. Не буде такого, що всі помирилися, обійнялися і пішли жити далі. Цього не буде", - наголосив республіканець.

Він зазначив, що ніхто більше не довірятиме росіянам.

"Війна буде важко пережита також Росією. Росія, через те, що вона скоїла, страждатиме багато десятиріч. Бо світ не довірятиме росіянам, не хотітиме мати з ними бізнес. Усе це впливатиме на країну. Із закінченням війни все це нікуди не подінеться", - сказав Ріш.

За його словами, навіть зміна лідера у Кремлі сама по собі нічого не змінить.

"Світ не скаже: "О, добре, тепер усе добре!". Ні, так не спрацює. Бо попри те, що початок війни був рішенням однієї людини, відповідальність за цю війну поділяє уся країна", - підсумував сенатор.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 24 лютого російські окупаційні війська вторглися в Україну.

З початку повномасштабної війни Офіс генпрокурора зафіксував загибель 8311 цивільних осіб. Серед них 437 дітей. Ще понад 11 тисяч цивільних були поранені.

За останніми даними, втрати Росії загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 84 тис. 600 осіб.

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