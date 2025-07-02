Роман Костенко зауважив, що певні снаряди та боєприпаси не можна замінити практично ніде у світі.

Європа має більше включатися в питання виробництва зброї та допомоги Україні. Про це в етері Radio NV сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що Пентагон призупинив постачання Україні деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів, він зауважив, що "все, що ми отримуємо до цього часу, - це те, що було заплановано минулою адміністрацією, яка нам дуже сильно допомагала".

"Ця адміністрація говорила про закінчення війни за день, потім - за 100 днів, потім - за більше, але нічого не досягнула. Це перше. Друге - це той конфлікт, який стався між Ізраїлем та Іраном. І також ми бачимо, як Сполучені Штати відразу передали навіть ті засоби озброєння, які були призначені для передачі їх в Україну", - сказав Костенко.

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За його словами, кількість озброєння зменшується. Він навів приклад, що 155-й снаряд, маючи кошти, можна знайти і в інших країнах світу.

"Зараз те, що стосується Сполучених Штатів, - це снаряди і боєприпаси, які не можна замінити ніде у світі практично. Або їх обмежена кількість, або країни їх не те що не хочуть продавати, а у зв’язку з тим, що відбувається у світі, тримають у своїх запасах як недоторкані запаси. Це… ракети Patriot, PAC-3, які можуть і балістику збивати, і звичайні ракети. І це дійсно для нас важливо", - зауважив депутат.

Крім того, він назвав і ракети HIMARS. Костенко сказав:

"Те, що я останнє бачив, - вони приходили, є вони. У нас є деякий запас, так само і по "Петріотах". Але якщо надалі буде призупинено, то наш запас вичерпається".

Нардеп додав, що росіяни намагаються виснажити нашу протиповітряну оборону.

Так, підкреслив він, у зв’язку із зупинкою постачання, в це питання має включатися Європа: і щодо виробництва зброї, і щодо пошуку її у світі, і щодо допомоги Україні. За словами Костенка, ця ситуація була "очевидною після приходу цієї адміністрації".

"Після того, як прийшла ця Адміністрація, ми самі запропонували, президент запропонував їм, щоб вони разом з нами наші копалини видобували. І всі аплодували, що зараз ми це зробимо і нам будуть постачати зброю. В результаті ми підписали всі домовленості, а на виході маємо те, що нам зменшують кількість постачання зброї", - наголосив парламентар.

За його словами, ці домовленості можна оцінити як те, що:

"Дві країни, які на нас напали, - гаранти Будапештського меморандуму: одні забирають у нас території, намагаються, а одні забрали у нас корисні копалини. От і вся ціна міжнародним договорам. Тому тут потрібно працювати, робити висновки і я думаю, що працювати більше з Європою. І шукати, найголовніше, кошти", - сказав Костенко.

США призупинили допомогу Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Politico зазначило, що США ще на початку червня вирішили призупинити постачання зенітних ракет та "деяких інших високоточних боєприпасів" до України, але постачання припинилося лише зараз.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що у питаннях оборони варто приділяти увагу офіційній інформації, а не гучним заголовкам засобів масової інформації з посиланням на неназвані джерела.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні та зауважив, що розуміє прагнення адміністрації Штатів опікуватись насамперед власними інтересами.

Водночас він підкреслив, що "в короткостроковій перспективі Україна не може обійтись без усієї підтримки, яку вона може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони".

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