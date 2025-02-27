На думку держсекретаря США, перебування Китаю і Росію "на шиї один одного" не сприяє глобальній стабільності.

Сполучені Штати хочуть послабити зв’язки Китаю та Росії, утім, не сіючи розколу мід сусідами, які володіють ядерною зброєю. Так стратегію США щодо відносин РФ і КНР окреслив державний секретар Марко Рубіо. Про це пише Bloomberg.

"Я не знаю, чи нам коли-небудь вдасться повністю відірвати їх (Росії, - ред.) від відносин з Китаєм. Я також не думаю, що перебування Китаю і Росію на шиї один одного добре для глобальної стабільності, тому що вони обоє - ядерні держави", - сказав Рубіо.

За словами Рубіо, тісні зв’язки між Китаєм і Росією створять проблему для США, якщо Москва стане "постійним молодшим партнером" Пекіна, оскільки це буде тоді об’єднанням двох ядерних держав проти Вашингтона.

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"Ми можемо опинитися в ситуації, коли, незалежно від того, хоче Росія покращити свої відносини зі США чи ні, вона це не зможе, тому що стане повністю залежною від китайців, оскільки ми відрізали їх. Кращим результатом для нас є мати відносини з Росією", - зазначив держсекретар Рубіо.

Видання нагадало, що Росія особливо зблизилася з Китаєм після того, як через санкції США вона отримала доступ до китайських ринків, а китайський лідер Сі Цзіньпін дав російському диктатору Володимиру Путіну "дипломатичний притулок".

Політика США щодо РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп зробив заяву щодо зняття санкцій з Росії. Президент Сполучених Штатів Америки допустив зняття фінансових обмежень із країни-агресора у майбутньому на якомусь етапі, при цьому заявивши, що поки мова про це не йде.

Також нещодавно Трамп відмовився називати кремлівського правителя Володимира Путіна диктатором, попри те, що раніше так назвав президента України Володимира Зеленського. У відповідь на питання журналіста про те, чи може він охарактеризувати Путіна як диктатора, Трамп сказав: "Я не вживаю ці слова легковажно. Я думаю, що ми подивимося, як це все вийде. Подивимося, що станеться".

Стало відомо, що президент США Трамп може дозволити російським олігархам отримувати громадянство Сполучених Штатів за допомогою "золотої" картки, яка коштуватиме 5 мільйонів доларів. При цьому Трамп зауважив, що серед російських олігархів є "дуже хороші люди".

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