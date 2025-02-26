Президент США припустив, що у певний момент це питання може бути розглянуто.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп допустив зняття санкцій з Росії у майбутньому на якомусь етапі, при цьому заявивши, що поки мова про це не йде.

Про це Трамп сказав у вівторок, спілкуючись із пресою у Білому домі.

Президента США журналісти запитали, чи очікувати зняття санкції з Російської Федерації у межах переговорів між США і Росією щодо закінчення війни в Україні.

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"Ні, поки санкцій ніхто не знімав. Думаю, що у певний момент це буде, але наразі ні", – відповів Трамп.

Санкції проти РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія ввела найбільший за три роки пакет санкцій проти РФ. Санкції "спрямовані проти коштів, які надходять у військову скарбницю" РФ, проти "військової машини Росії, організацій у третіх країнах, які її підтримують, і крихких мереж постачання, на які вона спирається".

Також Австралія та Нова Зеландія запровадили проти Росії потужні санкції у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Загалом у відповідь на напад РФ на Україну Австралія ввела понад 1 400 антиросійських санкцій. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про санкції проти 52 російських громадян і фірм.

Крім того, Рада Європейського Союзу схвалила масштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки та спрямований на подальше послаблення здатності російського режиму здійснювати його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.

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