В Сполучених Штатах привітали рішення Німеччини зупинити процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

У Сполучених Штатах Америки вітають рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північного потоку-2" і сьогодні оголосять власні заходи проти РФ.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі у мікроблозі Twitter.

"Президент Сполучених Штатів Америки чітко дав зрозуміти, що, якщо Росія вторгнеться в Україну, ми відреагуємо з Німеччиною, аби забезпечити, щоб "Північний потік-2" не розвивався у подальшому. Ми підтримували тісний контакт з Німеччиною впродовж ночі і вітаємо їхнє оголошення. Ми сьогодні наслідуємо ці кроки нашими власними заходами", - наголосила Псакі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на дії Росії щодо визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, проте 16 листопада 2021 року призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна надати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений в експлуатацію.

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