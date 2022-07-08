Представник США зазначив, що слід розуміти, що до Росії тепер немає і не може бути колишнього ставлення, враховуючи її агресію проти України.

На полях зустрічі міністрів закордонних справ G20 високопоставлений представник Держдепартаменту підкреслив необхідність позначити відповідальність Росії за глобальну кризу продовольчої безпеки, з якою стикаються багато країн.

Про це пише Голос Америки.

"Я підозрюю, що ви почуєте це від низки країн, які тут присутні, і слід розуміти, що до Росії тепер немає і не може бути колишнього ставлення, враховуючи її агресію проти України", – сказав представник зовнішньополітичного відомства, який супроводжує держсекретаря Ентоні Блінкена на G20.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 в значній мірі присвячена зусиллям з подолання глобальної кризи в сфері продовольчої безпеки.

"Під час нашого головування в Раді Безпеки (ООН) ми закликали до дій і створили "дорожню карту", що визначає можливі дії країн для вирішення кризи продовольчої безпеки, яка зараз спостерігається практично у всіх частинах світу і в значній мірі в результаті російської агресії і наслідків цього", – зазначив представник Держдепартаменту.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня за підтримки Євросоюзу і продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Союз "Борошномели України" успішно завершив доставку 140 тонн насіння гречки з Канади в Україну, які передали з метою подолання дефіциту цієї крупи в нашій країні.

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