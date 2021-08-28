26 серпня терорист-смертник з ІД підірвав себе біля аеропорту в Кабулі. Загинули 13 американських військових.

США завдали смертельний удар по члену "Ісламської держави" в афганській провінції Нангархар, що межує з Пакистаном.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Американські військові убили "планувальника" терактів організації "Ісламська держава", коли той зі спільником їхав в автомобілі. Для мінімізації наслідків ліквідації американці використали безпілотник MQ-9 Reaper.

За словами представника Центрального командування США, капітана Білла Урбана, унаслідок удару загинула одна людина, жертв серед цивільного населення немає.

Читайте такожЗбільшилась кількість загиблих внаслідок вибухів у КабуліДжерела підтвердили телеканалу, що вбитий бойовик планував кілька терактів.

Це стало відповіддю Вашингтону на вчинений терористами ІДІЛ вибух на КПП аеропорту в Кабулі, де відбувалася евакуація громадян. Хоча незрозуміло, чи брав загиблий участь саме в організації нових вибухів в Афганістані.

Вибухи в Кабулі 26 серпня: подробиці

Вибух стався біля Міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Зокрема, вибухи прогриміли біля пропускного пункту в аеропорт "Еббі-гейт" і, як повідомляв Пентагон, готелю"Барон". Відповідальність за ці вибухи взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Вибухи сталися через кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно покинути" територію у зв'язку з посиленою терористичною загрозою.

Кількість загиблих унаслідок вибухів у Кабулі зросла до щонайменше 170 осіб. Загинули, зокрема, 13 американських військовослужбовців.

Автор: Яна Ставська