Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована ситуацією зі зброєю і розглядає кілька варіантів виходу з ситуації.

США можуть завдати авіаударів по американській військовій техніці, яку захопили бойовики руху "Талібан" в Афганістані.

Як пише Reuters, американські чиновники побоюються, що зброя може бути використана для вбивств мирних жителів, захоплена бойовиками "Ісламської держави", або ж опиниться в руках противників США, у тому числі Китаю і Росії.

"Все, що не було знищено, тепер належить Талібану", - сказав Reuters чиновник на умовах анонімності.

Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована ситуацією зі зброєю і розглядає кілька варіантів виходу з ситуації.

Один з таких варіантів - нанесення авіаударів по великому обладнанню, такому як вертольоти. При цьому є побоювання, що це викличе протидію "Талібану" у той час, як основною метою США є евакуація людей.

За словами ще одного чиновника, поки немає точних цифр, скільки зброї опинилося у талібів. За останніми оцінками розвідки, "Талібан" контролює понад 2 тисячі бронемашин, включаючи американські Хамві ("Хаммери"), і до 40 літальних апаратів, включаючи тактичні вертольоти UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні вертольоти та військові дрони ScanEagle.

З іншого боку в США відзначають, що попри те, що таліби отримали доступ до вертольотів, ця техніка вимагає регулярного технічного обслуговування, а польоти на них є складними без хорошої підготовки.

Усього з 2002 по 2017 роки США передали Афганістану зброї приблизно на 28 млрд доларів. Зокрема, ракети, прилади нічного бачення і невеликі безпілотники для збору розвідувальної інформації. З 2003 року США надали афганським військам не менше 600 тисяч одиниць піхотної зброї, у тому числі штурмові гвинтівки М16, а також 162 тисячі одиниць засобів зв'язку і 16 тисяч приладів нічного бачення.

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Автор: Олександр Топчій