США можуть завдати авіаударів по американській військовій техніці, яку захопили бойовики руху "Талібан" в Афганістані.
Як пише Reuters, американські чиновники побоюються, що зброя може бути використана для вбивств мирних жителів, захоплена бойовиками "Ісламської держави", або ж опиниться в руках противників США, у тому числі Китаю і Росії.
"Все, що не було знищено, тепер належить Талібану", - сказав Reuters чиновник на умовах анонімності.
Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована ситуацією зі зброєю і розглядає кілька варіантів виходу з ситуації.
Один з таких варіантів - нанесення авіаударів по великому обладнанню, такому як вертольоти. При цьому є побоювання, що це викличе протидію "Талібану" у той час, як основною метою США є евакуація людей.
За словами ще одного чиновника, поки немає точних цифр, скільки зброї опинилося у талібів. За останніми оцінками розвідки, "Талібан" контролює понад 2 тисячі бронемашин, включаючи американські Хамві ("Хаммери"), і до 40 літальних апаратів, включаючи тактичні вертольоти UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні вертольоти та військові дрони ScanEagle.
З іншого боку в США відзначають, що попри те, що таліби отримали доступ до вертольотів, ця техніка вимагає регулярного технічного обслуговування, а польоти на них є складними без хорошої підготовки.
Усього з 2002 по 2017 роки США передали Афганістану зброї приблизно на 28 млрд доларів. Зокрема, ракети, прилади нічного бачення і невеликі безпілотники для збору розвідувальної інформації. З 2003 року США надали афганським військам не менше 600 тисяч одиниць піхотної зброї, у тому числі штурмові гвинтівки М16, а також 162 тисячі одиниць засобів зв'язку і 16 тисяч приладів нічного бачення.
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Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захопленні всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан. 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.