Держсекретар США підтвердив, що його країна підтримує право всіх держав визначати власну закордонну політику.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова відвести російські війська від кордонів України.

Як сказано на сайті Держдепартаменту США, Блінкен провів телефонну розмову з Лавровим після передачі російській стороні відповіді на її "безпекові пропозиції".

Зокрема, держсекретар наголосив на готовності США як на двосторонній основі, так і з союзниками й партнерами продовжувати здійснювати ґрунтовний обмін думками з Росією щодо взаємних стурбованостей з безпеки. Зазначається, що США мають намір це робити у повній координації з партнерами та союзниками.

Блінкен знову підтвердив відданість США суверенітету і територіальній цілісності України, а також праву усіх країн визначати власну закордонну політику та альянси.

Читайте такожУ Білому домі розкрили деталі санкцій проти російської еліти"Державний секретар наполегливо закликав до негайної деескалації з російського боку і відведення військ та техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну зустріне швидкі й серйозні наслідки та наполегливо закликав Росію рухатися дипломатичним шляхом", – наголошується у заяві.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня – засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

26 січня американський посол Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки". Блінкен заявив, що у цьому документі США висловили занепокоєння у зв’язку з її діями.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.

Довідка УНІАН. РФ у 2014 році захопила український Крим та вдерлася на частину Донбасу.

Восени 2021-го російська сторона пішла на загострення ситуації на кордоні України – стягнула багато військових та техніки. В Україні та у низці країн Заходу попереджали, що Росія може піти на масштабне вторгнення на українську територію.

Наприкінці січня поточного року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що військ РФ поблизу кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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