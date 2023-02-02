Міністерство закликало грузинську владу негайно припинити знущання над Саакашвілі та передати його Україні.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеїлом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії. Заява МЗС оприлюднена на офіційному сайті відомства.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеїла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", - зазначається в документі.

МЗС закликає грузинську владу негайно припинити знущатися над Саакашвілі та передати його Україні.

Відео дня

Також відомство звертається до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади.

Затримання та катування Саакашвілі у Грузії

1 жовтня 2021 року Саакашвілі затримали в Грузії, коли він вперше за вісім років повернувся на батьківщину напередодні муніципальних виборів.

У Грузії його звинувачують у кількох кримінальних справах, зокрема, в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це його вже заочно засудили до шести років ув’язнення.

Одразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада 2021 року погодився припинити.

29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем.

Після тривалого голодування політик перебував у тяжкому стані, у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

У грудні 2022 року в МЗС України заявили, що глибоко стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров’я Саакашвілі, який на той час перебував у медичному центрі "Вівамеді" у Тбілісі.

1 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" Саакашвілі.

Вас також можуть зацікавити новини: