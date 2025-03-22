Контракт на кілька мільярдів передбачав, що Starlink запезпечить надійним зв'язком італійські посольства за кордоном, а також італійську армію.

Уряд Італії поставив на паузу переговори з компанією SpaceX щодо надання послуг супутникового зв’язку Starlink для оборонних і дипломатичних потреб Риму. Про це в інтерв’ю газеті La Repubblica заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Все зупинилося", — сказав він, уточнивши, що має на увазі "технічні дискусії" довкола можливої ​​угоди щодо використання супутникової системи Starlink урядовими установами Італії.

За словами Крозетто, обговоренню угоди завадили численні скандали навколо власника компанії Ілона Маска.

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Як зазначає Politico, новина про можливу угоду італійського уряду зі Starlink була вперше оголошена в січні. Прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні, яка сама належить до правого політичного спектру, намагалася підтримувати добрі відносини з адміністрацією Трампа і безпосередньо з Маском.

Однак останнім часом італійська опозиція активно критикувала наміри уряду підписати велику угоду зі SpaceX. Опозиційні політики закликали скасувати подальші переговори, прямо посилаючись на озвучені Маском погрози вимкнути Starlink для України, яка потребує його для оборони від російської агресії.

Маск натякав на відключення Starlink

Як писав УНІАН, в лютому на тлі різких нападок Дональда Трампа на керівництво України у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що США можуть відключити Україні Starlink, аби змусити Київ підписати кабальний варіант угоди про корисні копалини.

Спочатку Ілон Маск і компанія Starlink заперечили такі наміри, але пізніше мільярдер зробив допис на платформі Х, який був розцінений саме як ледь прихована погроза відключити Україні супутниковий зв'язок.

На тлі скандалу, який за цим почався, Маск знову запевнив, що вимикати Україні "Старлінки" він точно не буде.

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