У північноєвропейських країн є шанс стати членами альянсу вже влітку.

Туреччина, Фінляндія і Швеція проведуть додаткові переговори щодо вступу північноєвропейських країн до НАТО. Як повідомили в альянсі, до такої згоди вони дійшли на спільній зустрічі 9 березня.

"Вони також погодилися, що швидка ратифікація як для Фінляндії, так і для Швеції буде в інтересах усіх, і що їхнє членство зміцнить альянс", - йдеться у повідомленні НАТО.

Переговори між цими країнами провели під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга. Усі учасники "привітали прогрес" на вчорашній зустрічі.

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Додаткові перемовини Туреччина, Фінляндія та Швеція проведуть перед наступним самітом НАТО, котрий запланований на липень цього року у Вільнюсі. Вони пройдуть у такому ж форматі, що і сьогодні.

Наразі лише дві країни НАТО досі не ратифікували заявки Фінляндії і Швеції на вступ до альянсу. Туреччина і Угорщина залишаються єдиними із 30 держав-членів, хто не погодив нових учасників.

Зокрема Анкара хоче задовольнити свої інтереси. На думку Туреччини, Швеція повинна вислати десятки переважно курдських осіб, котрі є підозрюваними у зв’язках з бойовиками.

Заявки Фінляндії і Швеції на вступ до НАТО: що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України фіни і шведи відмовилися від свого нейтрального статусу. У квітні минулого року вони подали заявки на вступ до НАТО.

У січні цього року президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкара не ратифікує заявку Швеції. Він собі дозволив такі висловлювання, після того як у Стокгольмі активісти спалили Коран.

Генсек Єнс Столтенберг заявив, що ці дві країни можуть вступити до НАТО до липня 2023-го року. У тому числі і завдяки додатковим переговорам, котрі відбулися вчора та заплановані на літо.

Однак Фінляндія може і не чекати на свого сусіда та самостійно вступити у НАТО. Гельсінкі заявили, що все наразі у руках Туреччини.

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