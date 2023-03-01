Президентка Угорщини, однієї з двох країн, що саботують просування заявок скандинавських країн на вступ до Альянсу, вважає, що в нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії є виправданим.

У середу, 1 березня, після місяців простою парламент Угорщини почав розглядати ратифікацію заявок Фінляндії та Швеції в НАТО на вступ до НАТО.

Напередодні президент країни Каталін Новак закликала законодавців ратифікувати їх "якомога швидше".

"Це складне рішення з серйозними наслідками, тому необхідний ретельний розгляд. Моя позиція зрозуміла: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії виправдано. Я вірю, що Національні збори ухвалять мудре рішення якомога швидше", – написала Новак у Facebook.

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Як пише Reuters, на минулих вихідних глава угорського уряду Віктор Орбан вперше минулої п'ятниці висловив заклопотаність з приводу членства Швеції і Фінляндії в НАТО. Зокрема, він звинуватив обидві країни в поширенні "відвертої брехні" про стан демократії і верховенства права в Угорщині. Орбан також заявив, що необхідні додаткові переговори між парламентськими групами, перш ніж законодавці проголосують з цього питання.

Глава Адміністрації Орбана в суботу заявив, що голосування щодо ратифікації може відбутися тільки в другій половині березня.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто 28 лютого заявив, що Угорщина має намір направити парламентську делегацію до Фінляндії, щоб обговорити членство країни в НАТО. Візит очікується орієнтовно 9 березня.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини, яка також блокує вступ країн до НАТО, оголосив на цьому тижні, що переговори з Фінляндією і Швецією відновляться 9 березня, хоча Швеція, за його словами, так і не виконала зобов'язання, взяті торік.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - що потрібно знати

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, країни-сусіди агресора Швеція та Фінляндія прийняли рішення вступити до НАТО та подали відповідні заявки. Їх мають підтримати всі 30 країн-членів Альянсу.

Угорщина довгий час не висувала жодних претензій або умов, але і розглядом ратифікації заявок не займалася. Туреччина звинувачувала Фінляндію і Швецію в підтримці тероризму через їхню позиції щодо курдів і висувала умови. Зокрема, йшлося про екстрадицію понад сотні представників Робочої партії Курдистану. Обидві країни заявляли, що очікують зміни ситуації після того, як в Туреччині пройдуть парламентські і президентські вибори.

На тлі розбіжностей Швеції з Туреччиною Фінляндія заявляла, що, хоч і воліла б приєднатися до Північноатлантичного альянсу одночасно зі своїм стратегічним партнером, готова продовжити шлях до НАТО одна. В Альянсі зазначали, що одночасний вступ країн до НАТО не є принциповим питанням.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Швеція І Фінляндія можуть вступити в НАТО до липня, оскільки є прогрес у переговорному процесі.

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