Така необхідність виникла після падіння ракети в Польщі.

Країна НАТО, які мають спільні кордони з Україною, необхідно задуматися над посиленням своєї протиповітряної оборони, щоб убезпечити власні території.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в інтерв'ю на телеканалі TV3.

За словами глави МЗС, інцидент з падінням ракети в польському Переводові доводить необхідність обзавестися додатковими системами ППО для країн НАТО, які межують з Україною. При цьому чиновник підкреслив, що подібні події стали можливі тільки через збройну російську агресію і терористичні обстріли нашої держави.

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За словами Рінкевича, розслідування в Переводові триває, і нових подробиць поки немає. Тим часом Латвія вже зміцнює свою ППО. Питання посилення протиповітряної оборони піднімалося в проекті урядової декларації, і на це виділили додаткові кошти.

Падіння ракети в Польщі: основні подробиці

Увечері 15 листопада з'явилася інформація про падіння ракети в польському населеному пункті Переводів поблизу з українським кордоном. Це сталося після масованого терористичного обстрілу території нашої країни Росією. В результаті події загинули дві людини.

Як заявив президент США, ракета навряд чи була запущена з РФ. А в польському МЗС повідомилии, що в Переводові впав радянський боєприпас 1970-х років.

Польський президент Анджей Дуда на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Матеушом Моравецьким сказав: "Є велика ймовірність, що це була ракета української ППО. Доказів запуску її з території Росії поки немає".

Подробицями розслідування поділився керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера. За його словами, в Переводові впав снаряд від системи ППО С-300 України.

Президент Володимир Зеленський не погодився з висновками слідчих і запросив доступ до місця інциденту для українських експертів. Пізніше стало відомо, що вони будуть допущені в Переводів для проведення власного аналізу.

Як повідомили ЗМІ, радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван попросив Зеленського "обережніше" висловлюватися щодо падіння ракети в Польщі.

Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох повідомив, що подія в Переводові не викликала напруги у відносинах Варшави і Києва.

Польща прийняла пропозицію Німеччини розмістити на кордоні з Україною системи ППО Patriot для захисту неба.

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