Також у Білому домі відмовили у запиті на телефонний дзвінок Зеленського та Байдена.

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван телефонував в Офіс президента Володимира Зеленського після його заяви про те, що у Польщі впала російська ракета.

Як повідомляє CNN із посиланням на неназвані обізнані джерела, дзвінок відбувся після відеозвернення Зеленського і його заяв про удари російських ракет по Польщі, що є "дуже серйозною ескалацією", яка вимагає дій. Канал наголошує, що Салліван "швидко зателефонував до офісу Зеленського і закликав чиновників бути обережнішими у своїх висловлюваннях про інцидент".

Джерело CNN повідомило, що українська сторона подавала запит на телефонну розмову Зеленського та Байдена у вівторок увечері, але США відхилили його. Натомість Салліван говорив із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а очільник Держдепу США Ентоні Блінкен спілкувався з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Ракетний удар по Польщі: що відомо

15 листопада в польському селі Переводів впали дві ракети російського виробництва. В результаті інциденту загинули люди. Зазначається, що це сталося під час масованого обстрілу Росією території України.

На місці інциденту працює польсько-американська слідча група, українська сторона теж долучилася до розслідування.

Польське керівництво вже зробило перші заяви щодо розслідування.

У Білому домі схильні думати, що ракета була випущена українською ППО. Сьогодні про це заявила і Варшава.

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