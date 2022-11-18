Для Варшави було важливо з'ясувати, чи відбулася навмисна атака.

Подія з падінням ракети в Пшеводові не призвела до виникнення напруги між польською та українською владою. Варшава прагнула в першу чергу визначити, чи була атака навмисною.

Про це розповів голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох в коментарі виданню Polsat News. За його словами, Варшава і Вашингтон схиляються до версії, що в Пшеводові впав українським боєприпас до ППО. З його допомогою ЗСУ намагалися збити російську ракету, проте постріл зробили повз, а механізм самоліквідації в старому радянському снаряді не спрацював.

В офісі польського президента Анджея Дуди врахували розташування Переводова. Він знаходиться на одній широті з Києвом і має таку ж довготу, як Львів.

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За словами Кумоха, Польща не вважає падіння боєприпасу навмисною атакою. Варшава сприймає інцидент, як трагічну подію, в якій винна Росія. Лідери країн і їх радники навіть не намагалися сперечатися з цього приводу.

"Для нас на самому початку найважливішим було визначити, напали на Польщу чи ні. На Польщу не напали, стався трагічний випадок. Звичайно, винна в цьому Росія, тому що саме вона бомбить Україну і створює умови для того, що сталося", — підсумував Кумох.

Падіння ракети в Польщі: основна інформація

Увечері 15 листопада надійшли відомості про падіння ракети на території Польщі, в населеному пункті Переводів. В результаті інциденту загинули двоє людей. Офіційна Варшава відразу почала розслідування події.

Президент США Джо Байден заявив, що ракету навряд чи запустила РФ. А в МЗС Польщі з'ясували подробиці про снаряд. Він був вироблений в Радянському Союзі в 1970-х роках.

Голова Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Матеушом Моравецьким повідомив: "Є велика ймовірність, що це була ракета української ППО. Доказів запуску її з території Росії поки немає".

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера поділився результатами розслідування. За його словами, в Переводові впав снаряд від української системи ППО С-300.

Президент України Володимир Зеленський не погодився з цими висновками і запросив доступ до місця події для наших експертів. Пізніше стало відомо, що вони зможуть провести власне розслідування в Переводові.

За словами Дуди, йому зрозумілі емоції Зеленського. А в ЗМІ повідомили, що радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван попросив президента України "обережніше" висловлюватися про інцидент.

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