Засідання суду у справі грузинського екс-президента перенесено на кінець грудня.

У Грузії перенесли суд над Міхеїлом Саакашвілі – колишнім президентом грузинської держави та очільником Виконавчого комітету Національної ради реформ України.

Судове засідання у Тбілісі перенесено на тлі того, що біля суду між прихильниками екс-президента й поліцією були сутички, повідомляє "Радіо Свобода".

За його даними, засідання тбіліського суду у справі Саакашвілі перенесли на 23 грудня.

Читайте такожСаакашвілі сказав, чиїми руками Путін намагається його ліквідуватиРаніше стало відомо, що 29 листопада у Тбіліському міському суді відбулося засідання у справі щодо подій 2007 року – Міхеїл Саакашвілі, зокрема, є обвинуваченим у справі про розгін мітингу 7 листопада.

Чиновник був на засіданні суду, він поскаржився на те, що після затримання його катували, й сказав, що не визнає грузинське правосуддя.

Під будівлею суду відбулися сутички між тими, хто підтримує колишнього президента, й правоохоронцями.

Затримання Міхеїла Саакашвілі в Грузії – що треба знати

Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Екс-президент затриманий після того, як повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишнього лідера засудили до шести років ув'язнення на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів.

Саакашвілі називав себе фактично "особистим в'язнем" президента Росії Володимира Путіна.

Автор: Екатерина Присяжнюк