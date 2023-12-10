У Філіппінах заявили, що їхні судна були пошкоджені після того, як були "прямо обстріляні" кораблем берегової охорони Китаю з водометів.

Між китайськими та філіппінськими суднами стаються численні зіткнення у Південно-Китайському морі. Останнім часом напруга між двома країнами продовжувала зростати через морську територію. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що морська оперативна група Філіппін заявила, що їхні судна були пошкоджені після того, як у неділю вони були "прямо обстріляні" кораблем берегової охорони Китаю з водометів. Філіппінський човен також нібито був протаранений китайським судном.

Водночас берегова охорона Китаю заявила, що філіппінський човен проігнорував попередження та "навмисно зіткнувся" з їхнім судном, яке "пливло нормально для цілей правоохоронних органів". Відповідальність нібито повністю лежить на Філіппінах.

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"Філіппіни повинні негайно припинити свої порушення та суворо контролювати провокації на передовій", - заявив речник берегової охорони Китаю Гань Юй.

За його словами, влада Китаю рішуче захищатиме національний суверенітет і морські права.

Як відомо, група з 200 цивільних осіб з Філіппін вирушила до спірних вод у неділю та була змушена припинити свою подорож після того, як вони заявили, що за ними стежили чотири китайських судна, включаючи два кораблі ВМС. Конвой, який супроводжувала берегова охорона Філіппін, планував пройти поблизу Другої мілини Томаса та частини островів Спратлі, щоб доставити продовольство рибальським громадам.

Напередодні влада Філіппін повідомила, що берегова охорона Китаю обстріляла з водометів їхні цивільні кораблі біля мілини Скарборо, що викликало осуд США.

Вашингтон пообіцяв продовжувати зміцнювати зв’язки з індо-тихоокеанськими союзниками, щоб протистояти експансивним претензіям Пекіна на важливий водний шлях. Філіппіни зміцнили свій давній оборонний альянс зі США, розширивши доступ для американських солдатів і проводячи спільне патрулювання у спірних водах.

Конфлікт між Китаєм і Філіппінами - останні новини

У листопаді Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні. Це сталося після інциденту за участю військових кораблів обох країн. При цьому Пекін стверджував, що це філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо. У МЗС Філіппін наголосили, що це звинувачення не має правових підстав, а потрібне для підвищення напруги.

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