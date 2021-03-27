Кількість суден, що чекають проходу через Суецький канал, досягла 321.

Точні часові терміни завершення операції зі зняття з мілини контейнеровоза в Суецькому каналі назвати складно.

Читайте такожБлокування Суецького каналу загрожує світовим дефіцитом туалетного паперуПро це заявив на прес-конференції директор Suez Canal Authority (SCA) Усама Рабіа. "Спекулювати щодо дати закінчення операції зі зняття корабля марно, тут грають роль багато факторів, у тому числі реакція корабля на операцію», - заявив Рабіа. За його словами, в операції зі зняття з мілини судна був досягнутий прогрес.

"У п'ятницю ввечері пропелер судна почав працювати після простою в кілька днів", - сказав директор SCA. За його словами, в операції беруть участь не менше 10 буксирів, а роботи зі зняття контейнеровоза, що сів на мілину в Суецькому каналі, йдуть цілодобово, без перерви. Кількість суден, що чекають проходу через Суецький канал, досягла 321, сказав Усама Рабіа.

"Днопоглиблювальні кораблі закінчили роботу на місці інциденту, тепер його намагаються витягнути 10 наших буксирів», - повідомив Рабіа. За словами директора SCA, дно каналу в цьому районі досягає 24 м, але ближче до берегів глибина набагато менша, передає kommersant.

Причин інциденту кілька, не можна виключати людський фактор, також сказав він. "Документи, як водиться в таких випадках, всі скопійовані і є у нас. Розслідування може виявити помилку капітана або штурманів на судні»,— заявив Усама Рабіа. "Піщана буря з сильними вітрами в день інциденту - це не основні причини", - зазначив він.

Ніякої шкоди екології через інцидент не завдано, також повідомив директор SCA. "Слава Богу, постраждалих і загиблих в результаті інциденту немає, забруднення води не зафіксовано", - заявив Рабіа.

Аварія в Суецькому каналі

Контейнеровоз розвернувся поперек Суецького каналу і сів на мілину вранці 23 березня. Його довжина 400 м, ширина 59 м. Керуюча судном компанія Bernhard Schulte Shipmanagement стверджує, що причиною події став сильний вітер. За різними прогнозами, на розблокування каналу може знадобитися від одного до трьох тижнів.

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Автор: Ірина Погоріла