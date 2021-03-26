Щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, що перекрив рух по Суецькому каналу, може знадобитися кілька тижнів.

Щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз Ever Given, що перекрив рух по Суецькому каналу, може знадобитися кілька тижнів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву генерального директора голландської компанії Boskalis, яка залучена до рятувальної операції, Пітера Бердовскі.

Читайте такожВісім буксирів не можуть зрушити судно, що заблокувало Суецький канал (фото, відео)"Це схоже на величезного кита, викинутого на берег", — зазначив Бердовскі.

В адміністрації каналу повідомили, що залучено вісім буксирів, щоб зняти з мілини гігантський контейнеровоз Ever given транспортної компанії Evergreen Marine.

"Не можна виключати, що це може зайняти кілька тижнів, залежно від ситуації", — сказав Бердовскі. За його словами, можливо, доведеться розвантажити контейнеровоз, щоб знизити його вагу.

За даними єгипетської компанії Leth Agencies, яка працює в Суецькому каналі, через нього не можуть пройти 156 великих контейнеровозів, танкерів з нафтою, газом, а також балкерів із зерном.

Що цьому передувало

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно, що заблокувало Суецький канал.

Корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий у 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

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Автор: Олена Коваленко