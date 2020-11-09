Існує ризик виходу з-під контролю тих невеликих збройних конфліктів у світі, які є вже зараз.

Начальник генштабу Великої Британії Нік Картер попередив про можливе підвищення ризику нової світової війни через пандемію коронавірусу.

Зв’язок дуже простий - економічні проблеми, викликані епідемією, можуть перерости у конфлікти, яке це бувало раніше в історії людства, заявив Картер в інтерв’ю Sky News, передає Громадське.

Він наголосив, що є ризик виходу з-під контролю тих невеликих збройних конфліктів у світі, які є вже зараз. Глобальна економічна криза також може створити підґрунтя для цього.

"Ми живемо у такий час, коли світ - це тривожне і мінливе місце", - сказав міністр.

Під час виступу у Національному музеї армії в Лондоні Картер наголосив на важливості пам’ятати про жах війни навіть зараз, коли країна бореться із пандемією та економічною кризою.

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"Це реальний ризик, враховуючи достатньо багато регіональних конфліктів, які ми маємо. Ескалація може призвести до прорахунків і це те, чого ми маємо остерігатися", - зазначив Картер.

Міністр не назвав конкретні конфлікти, але як пише видання, насамперед можна згадати війну в Україні, Карабаський конфлікт, Сирію.

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Автор: Олександр Топчій