Російський пропагандист Соловйова вже запропонував американцеві працевлаштування.

Зірка FOX News Такер Карлсон, про чиє звільнення стало відомо напередодні, міг бути звільнений через позов про дискримінацію, поданий колишньою продюсеркою його політичного ток-шоу.

Як повідомляє Los Angeles Times, медіамагнат Руперт Мердок наказав звільнити Такера Карлсона після того, як на місяць раніше Еббі Гроссберг, яка працювала продюсеркою Tucker Carlson Tonight, подала позов, у якому стверджувала, що юристи FOX News залякували її. Метою було, аби вона давала оманливі свідчення у справі за позовом Dominion Voting Systems, яка звинувачувала FOX News у наклепі. Гроссберг також заявила у позові, що у FOX News панують культура сексизму та мізогінії.

За інформацією Los Angeles Times, Мердока і раніше турбувала поведінка Карлсона, зокрема, його твердження про те, що таємні урядові агенти нібито брати участь у штурмі Капітолія прихильниками Дональда Трампа після того, як останній програв президентські вибори.

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Видання також стверджує, що звільнення не було безпосередньо пов’язане з гучною справою проти Dominion, але і вона могла відіграти певну роль у рішенні щодо його звільнення.

Незабаром після повідомлення про звільнення Карлсона телеканал російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live" публічно запропонував йому працевлаштування.

"Такере, приходь до нас. У нас можна не боятися лаяти Байдена", - написав пропагандист у Telegram.

Гучна справа FOX News проти Dominion Voting Systems

Компанія Dominion Voting Systems, яка виготовляє машини для підрахунку бюлетенів, позивалася проти FOX News через неправдиві звинувачення щодо того, що техніку використали для фальсифікації президентських виборів на користь Джо Байдена. Відповідні заяви лунали в шоу Такера Карлсона.

Минулого тижня FOX News вдалося врегулювати справу щодо наклепу, погодившись сплатити компанії 787,5 мільйона доларів,

Чим відомий Такер Карлсон

З 2009 року американський журналіст та політичний оглядач працює на FOX News. Спершу він з’являвся у програмах як гість та політичний аналітик. Згодом (з 2016 року) отримав власне політичне шоу, яке вів дотепер і через яке поширював російську та китайською пропаганду, у чому його неодноразово звинувачували.

Серед іншого, Такера Карлсон є прихильником російського диктатор Володимира Путіна, симпатію до якого він закликав не вважати зрадою. Він публічно виправдовує російське вторгнення в Україну, називаючи його "прикордонною суперечкою". Карлсон також поширює російські фейки про американських військових та біолабораторії США в Україні, допомагаючи російські пропаганді просувати свої наративи на іноземну аудиторію.

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