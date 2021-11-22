Опубліковані нові правила для телеканалів.

В Афганістані таліби заборонили жінкам зніматися в телевізійних драмах.

Про це пише BBC.

Згідно з новими правилами, журналістки і ведучі повинні з'являтися на екрані в хустках.

Нові правила для афганських телеканалів включають вісім вимог. У їх число входить заборона фільмів, які вважаються такими, що суперечать принципам шаріату або ісламського права та афганським цінностям.

Читайте такожБлизько сотні мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку БілорусіТакож заборонена зйомка чоловіків, що оголюють інтимні частини тіла.

Заборонені комедійні та розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців.

Також таліби наполягають на тому, щоб на телебаченні не транслювалися іноземні фільми, що пропагують іноземні культурні цінності.

Захоплення влади в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня "Талібан" проголосив нова держава на підконтрольній території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Однак прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

18 вересня "Талібан" закрив Міністерство у справах жінок і замінив його департаментом, який у минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

Автор: Людмила Жерновська