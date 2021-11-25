Дитина померла в лікарні через важку травму голови.

Шестирічного хлопчика з Англії до смерті закатували його рідний батько та мачуха. Над дитиною всіляко знущалися й знімали це все на відео.

Про це пише New York Post.

29-річного Томаса Хьюза та 32-річну Емму Тастін підозрюють у вбивстві шестирічного Артура Лабінджо-Хьюза. За даними правоохоронців, у загиблого малюка виявили важку черепно-мозкову травму, яка виявилася не сумісна з життям. При цьому перед смертю над дитиною постійно знущалися власні батьки.

Мачуха хлопчика Емма Тастін знімала на відео те, як дитина мучилася. Вона з рідним батьком Артура залишала його спати на підлозі в коридорі, морила голодом, залишали одного в кімнаті до 14 годин й не переодягала по кілька днів.

Читайте такожНа Одещині онук до смерті побив прикуту до ліжка бабусю (фото, відео)На відео, яке було знято перед смертю хлопчика, видно Артур прокидається та намагається чи то прибрати ковдру, чи то взяти з собою, але дитина буквально валиться з ніг. При цьому в поліції вказали, що на малюкові комбінезон, який на нього наділи п'ять днів тому.

Крім того, на інших роликах чутно, що Артур плаче й повторює: "Мене ніхто не годуватиме", "Тато викине мене у вікно", "Мене ніхто не любить".

Згідно з матеріалами справи, 16 червня Емма Тастін до смерті забила малюка. Через 13 хвилин подзвонила в екстрену службу порятунку та заявила, що дитина нібито впала й вдарилася головою об підлогу, але вже "ледь дихає".

На момент прибуття лікарів малюк лежав на спині, а його губи вже посиніли. Він помер наступного дня в лікарні через "травму голови, заподіяну йому дорослою людиною". З'ясувалося, що Артура часто били головою об тверду поверхню. На думку лікарів, крім фізичних тортур, дитина піддавалася і психологічному насильству.

У малюка в організмі знайшли неймовірну кількість солі - понад шість ложок. При цьому все його тіло було в синцях - близько 130 гематом.

Читайте такожНа Дніпропетровщині побито до смерті 4-річну дівчинку: її батька затрималиБатько Артура не визнав свою провину у вбивстві, але зізнався в безвідповідальності. Саме він привіз Артура в будинок до Емми Тастін за три місяці до трагедії. Мати дитини, 26-річну Олівію Лабінджо-Хелкроу, раніше засудили до 18 років в'язниці за вбивство.

У свою чергу бабуся Артура зверталася в соціальні служби й поліцію через синці на його тілі, але ніхто належним чином не відреагував.

Як раніше повідомляв УНІАН, суд у Дніпропетровській області виніс вирок горе-матері, яка забила до смерті чотирирічного сина. Жінка проведе у в'язниці наступні дев'ять років.

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Автор: Анастасія Горбачова