34-річний чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну прийомну дочку, а вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя.

У Закарпатській області поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві своєї 10-річної прийомної дочки.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, трагедія сталася в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Сьогодні, 3 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про смерть дитини.

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34-річний заявник зізнався, що вчора ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну прийомну дочку. Вранці чоловік знайшов дитину на ліжку без ознак життя.

Наразі зловмисника затримали. Його помістять в ізолятор тимчасового утримання. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство малолітньої дитини). Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та звертатимуться до суду з клопотанням про взяття його під варту.

Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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Автор: Катерина Жирій