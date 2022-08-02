За її словами, зараз жителям Тайваню як ніколи необхідна підтримка.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що її візит на Тайвань є сигналом непохитної відданості Америки підтримці динамічної демократії острова.

Про це йдеться у заяві Пелосі.

"Візит нашої делегації Конгресу на Тайвань вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню. Наш візит є частиною ширшої подорожі до Індо-Тихоокеанського регіону — включаючи Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію — зосередженої на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному врядуванні", - зазначила Пелосі.

Вона зауважила, що двосторонні дискусії з керівництвом Тайваню будуть зосереджені "на підтвердженні нашої підтримки нашого партнера та просуванні наших спільних інтересів, включаючи просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону".

"Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню є сьогодні як ніколи важливою, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією. Наш візит жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів , яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року, Спільними американсько-китайськими комюніке та Шістьма гарантіями. Сполучені Штати продовжують протистояти одностороннім зусиллям змінити статус-кво", - підсумувала Пелосі.

Як повідомляв УНІАН, кілька хвилин тому в аеропорту Тайбея (столиця Тайваню) сів американський джет, на борту якого перебувала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Її візит відбувся на тлі погроз Китаю.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань: що варто знати

За інформацією тайваньських ЗМІ, Пелосі повинна була почати свій візит на Тайвань близько 17:30 за київським часом. Залишити острів вона, як повідомляється, має вже завтра.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також наголошував, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні передбачуваного візиту Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо Пекін відчує, що його "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії - візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Вас також можуть зацікавити новини: