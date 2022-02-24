Москві заблокують доступ до ключових технологій і фінансових ринків.

Єврокомісія введе санкції проти стратегічних секторів економіки Російської Федерації. Москві заблокують доступ до ключових технологій і фінансових ринків.

Про це заявив глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, Єврокомісія запропонує на затвердження лідерам країн Європейського Союзу новий пакет санкції проти Росії.

"З цим пакетом ми націлимося на стратегічні сектори російської економіки, блокуючи їх доступ до технологій і ринків, які є ключовими для Росії. Ми послабимо російську економічну базу і її можливості модернізуватися", - заявила глава Єврокомісії.

При цьому вона заявила, що ЄС заморозить російські активи в Євросоюзі і зупинимо доступ російських банків до європейського фінансового ринку.