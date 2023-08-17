За його словами, тільки Україна приймає рішення щодо будь-яких переговорів, які її стосуються.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував скандал з головою його канцелярії щодо можливості обміну українських територій на членство в Альянсі.

Як пише Reuters, на конференції в Норвегії генсек наголосив, що тільки Україна вирішує, коли є умови для приєднання до будь-яких переговорів та яке рішення є прийнятним.

За його словами, роль НАТО полягає у підтримці України.

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"Його [Єнссена] послання і це моє головне послання, яке є головним посланням НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО незмінна – ми підтримуємо Україну", – підсумував Столтенберг.

Території України в обмін на членство в НАТО - скандал зі Стіаном Єнссеном

Як писав УНІАН, глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен назвав можливим варіантом відмову України від деяких територій в обмін на членство в Альянсі.

Його заява викликала обурення у МЗС та РНБО України. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також жорстко відреагував скандал. За його словами, у НАТО фактично пропонують дати можливість Росії "апгрейдити всі свої технології вбивства українців", накопичити додаткові ресурси і передати війну "як естафету" майбутньому поколінню.

Пізніше Єнссен вибачився та заявив, що його слова були помилкою.

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