В КНР переглянули своє рішення вперше за майже 60 років.

Китай переглянув свою позицію щодо приналежності Курильських островів. Як повідомляє Kyodo News з посиланням на власні джерела, Пекін тепер має "нейтральні" погляди.

Інформагентство відзначає, що голова КНР Сі Цзіпінь не визнав Курильські острови частиною Японії під час нещодавніх переговорів з Володимиром Путіним у Москві. Він "не підтримує жодну сторону" у цій суперечці.

Таким чином, Сі відійшов від позиції Китаю, котра побутувала майже шість десятків років. У 1964-му році китайський лідер Мао Цзедун визнавав чотири спірні острови Курилів територією Японії. Тоді, у липні, він публічно заявив Соціалістичній партії Японії, що Курильські острови "потрібно повернути їм".

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Вирішення суперечки щодо володіння островами сторони намагалися провести дипломатичним шляхом. Однак найближчим часом це буде важко зробити. Нещодавно Токіо увів санкції проти Москви після повномасштабного вторгнення в Україну, а Кремль після підтримки Пекіна буде більше наполегливим щодо своїх територіальних зазіхань.

В останні роки уряд КНР публічно не проголошував своєї позиції щодо Курилів, хоч і вважав їх японськими. Навіть на картах китайського виробництва спірні острови мали позначку "окуповані Росією".

Курильські острови: позиція світу

Адміністративно Курильські острови є частиною Сахалінської області Росії. Однак Японія вважає їх своєю територією і заявляє, що ці землі були незаконно анексовані Радянським Союзом після Другої світової війни.

Наприкінці 2020-го року у Держдепі США заявили, що на Курильських островах живуть японці, а не росіяни. РФ негативно відреагувала на такі висловлювання Штатів.

У жовтні 2022-го року Верховна Рада України визнала, що Росія окупувала Курильські острови. Таким чином Київ оголосив про свою офіційну підтримку Токіо у цьому питанні.

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