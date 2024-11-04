Вперше в Європі: проти TikTok подали колективний позов через суїцид дітей

Батьки вважають, що трагедії сталися через просування небезпечних "порад".Батьки вважають, що трагедії сталися через просування небезпечних "порад".

Сім сімей у Франції подали позов проти TikTok, звинувативши гігантську соціальну платформу у показі підліткам шкідливого контенту, що призвело до трагічних наслідків, зокрема двох самогубств.

Про це написав Reuters із посиланням на зроблену сьогодні заяву адвоката позивачів Лор Бутрон-Марміон. Як стверджує юрист, TikTok через свої алгоритми просуває небезпечні відео, у тому числі про самогубства, членоушкодження та розлади харчової поведінки. В результаті двоє 15-річних підлітків, які потрапили під вплив контенту, вчинили самогубства.

Колективний позов подано до суду міста Кретея. За словами адвоката, це перша подібна колективна справа в Європі.

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"Батьки хочуть, щоб юридичну відповідальність TikTok було визнано в суді. Це комерційна компанія, що пропонує продукт споживачам, які, до того ж є неповнолітніми. Тому вони мають відповідати за недоліки продукту", – заявила адвокат.

Як зазначає Reuters, контент TikTok, як і інших соціальних платформ, давно контролюється. Зокрема, вони стикаються із сотнями судових позовів у США, в яких їх звинувачують у тому, що вони пропагують неоднозначний контент, залучаючи до мережі мільйони дітей. На думку позивачів, внаслідок, нестійкої дитячої психіки завдається шкода.

Самогубства дітей і зв'язок з TikTok

Раніше TikTok заявляв, що серйозно ставиться до питань, пов'язаних із психічним здоров'ям дітей. Генеральний директор Шоу Цзи Чу цього року повідомив законодавцям США, що компанія інвестувала в заходи захисту молодих людей, які використовують додаток.

За даними західних ЗМІ, у позові французьких сімей наголос робиться на відеоролики з пропагандою самогубств і членоушкодження. Позивачі стверджують, що їхні діти віком від 13 до 15 років до прийняття ними трагічних рішень неодноразово зазнавали впливу згаданих відеороликів. Серед жертв – 15-річна Шарліз, чия смерть стала основою позову її батьків. Після загибелі дівчинки було встановлено, що негативний контент на TikTok вплинув на її психічне здоров'я. У повідомленнях підлітка простежувалися ознаки глибокої тривоги та розпачу, хоча вона робила їх у прихованій формі. Незабаром після цього Шарліз скористалася порадою з відеороликів для вчинення суїциду.

Нагадаємо, у Смоленській області РФ 15-річна школярка скоїла самогубство, а у своїй смерті вона звинуватила вчительку з історії. Тіло дев'ятикласниці знайшли у її квартирі. Поряд із тілом було виявлено телефон із планшетом, а також записку, адресовану вчительці. У ній дівчинка попросила викладача бути м'якшим з дітьми, бо, на думку школярки, у багатьох дітей через неї панічні атаки та нервові зриви. Записку вилучили співробітники Слідчого комітету РФ.

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