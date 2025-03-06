Вашингтон назвав її фейком.

В новій адміністрації Білого дому спростували інформацію про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українців, які перебувають у Сполучених Штатах Америки

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала новину британського агентства Reuters у мікроблозі X. За її словами, співрозмовники видання надали журналістам неправдиву інформацію:

"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда: наразі жодного рішення не прийнято".

США посилюють тиск на Україну

Днями ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні. Це рішення стосується як постачань, що вже були на шляху до України, так і запланованих поставок, погоджених за попередньої адміністрації.

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Окрім військової допомоги, США тимчасово зупинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. У ЦРУ заявили, що пауза на "військовому фронті і фронті розвідки" є тимчасовою і може бути переглянута в залежності від подальших дій України.

Радник з національної безпеки президента США Майк Волц заявив, що адміністрація може переглянути ці рішення, якщо президент Зеленський продемонструє готовність до мирних переговорів з Росією.

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