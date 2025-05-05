Він не відмовляється від своїх планів на Канаду та Ґренландію.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп каже, що наразі не розглядає застосування військової сили проти Канади, однак з Гренландією "щось може статися".

В інтерв'ю NBC News він повідомив, що обговорить з прем'єр-міністром Канади Марком Карні свою мрію зробити країну 51-м американським штатом, однак не очікує, що справа дійде до застосування військової сили. Водночас про Ґренландію він цього сказати не може:

"Щось може статися з Ґренландією, я буду чесним. Нам це потрібно для національної та міжнародної безпеки. Я не бачу цього з Канадою. Я просто не бачу цього".

За словами Трампа, Канада може стати "омріяним штатом", а Північна Америка - "прекрасною" і без американо-канадського кордону. "Коли я дивлюся на це, без цієї штучної лінії, яка була проведена лінійкою багато років тому... Ви навіть не уявляєте, якою прекрасною країною вона була б. Це було б чудово", - додав він.

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Територіальні зазіхання Трампа

Як відомо, під час свого другого президентського терміну Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання приєднати Канаду до США як 51-й штат, а також виявляв інтерес до контролю над Ґренландією.

Все почалося з "жартів" про приєднання Канади, однак невдовзі Трамп сказав, що планує використовувати "економічну силу", зокрема введення 25% тарифів на всі канадські товари, щоб змусити країну приєднатися до США.

Канадські політики, включаючи прем'єр-міністра Марка Карні та лідера консерваторів П'єра Пуальєвра, рішуче відкинули ці пропозиції, підкреслюючи суверенітет Канади.

Також американський президент неодноразово заявляв про бажання придбати або контролювати Ґренландію, називаючи це "абсолютною необхідністю" для Сполучених Штатів Америки.

Як відомо, Ґренландія є автономною установчою країною в складі Королівства Данія, яке, як і США, входить в НАТО. Напад на Гренландію означатиме військовий конфлікт між країнами-членами Альянсу.

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