Розвідники вважають колишнього американського президента готовим зробити будь-що за гроші.

Загальна сума боргів Дональда Трампа перевалює за мільярд доларів. Щонайменше 340 мільйонів він заборгував тільки Deutsche Bank. Тож він становить безпрецедентний виклик для США і західних розвідувальних служб, які намагаються зберегти всі державні секрети, доступ до яких він мав щодня впродовж останніх 4 років.

Про це пише Business Insider з посиланням на 5 колишніх і чинних членів розвідувальних управлінь в США і Європі. Нездатність Трампа берегти американські таємниці, а також його готовність маніпулювати ними заради власних політичних потреб, стали добре задокументованими аспектами його президенства. Вони призвели до кількох дипломатичних інцидентів.

Читайте такожРадник Трампа розповів, що відбувається з екс-президентом США без соцмережЯкось він розкрив інформацію про таємну місію ізраїльської служби "Моссад" у Сирії послу Росії. Трамп випадково розкрив можливості шпигунського супутника США, написавши про це в Twitter. Перша справа про імпічмент була пов'язана з тим, що він використав фальшиві "розвідувальні дані" про нібито втручання України у вибори, щоб тиснути на українського президента.

"Тож цілком очевидно, що це людина, яка не вважає захист розвідки й джерел обов'язком. Йому відверто начхати", - сказав високопоставлений офіцер розвідки НАТО виданню.

Business Insider пояснює, що всі чиновники погодилися говорити з журналістами на умовах анонімності через надзвичайну чутливість інформації й потребу зберігати хороші відносини серед країн Заходу.

"Це людина з перевіреною готовністю робити що завгодно за гроші. У нього борги на сотні мільйонів доларів, які точно не легко сплатити. А також доступ до майже всіх таємниць розвідки вільного світу за останні 4 роки", - сказав неназваний чиновник.

Представники Трампа не відповіли на запити Business Insider про коментар.

Кілька джерел підтвердили, що у Трампа є доступ до всього, про що вороги США хотіли б знати. Навіть якщо поточні операції закінчилися, загальний погляд на американську систему і її відносини з друзями й суперниками вже дає вигоду.

"Існує абсолютний ринок для таємниць, які він знає. І будь-яка розвідувальна служба проаналізувала б це і дійшла б висновку, що Трамп - це саме той тип людей, які з радістю продадуть ці таємниці. Це те, чим розвідувальні служби й займаються. Чи хтось подумає: "Ні, це не можливо. Дональд Трамп ніколи не зрадить довіру своєї країни в обмін на сотні мільйонів доларів"? Ніхто з тих, хто працює в розвідці, так ніколи не подумає", - сказав виданню неназваний співрозмовник.

Читайте також"Правильна людина" і колишня ЦРУ-шниця: Нацрозвідку США вперше в історії очолить жінкаЖоден з чиновників, з якими розмовляло видання, не пояснили, про що саме таємниці Трамп може потенційно розкрити своїм майбутнім діловим партнерам. Але один зі співрозмовників зауважив, що деталі лише про пріоритети національної безпеки США, серед яких ядерна зброя, захист енергетичних поставок й колективна оборона разом з найближчими союзниками, вже була б цінною для Росії чи Китаю.

"Інформація про один лише Тайвань була б безцінною для КНР. Уявіть собі, наскільки корисним для планувальників був би брифінг про позицію США у питанні потенційної атаки проти Тайваню? Чи можна цю цінність виміряти в доларах?" - сказав один з чиновників.

Кілька джерел пригадали про нещодавнє рішення позбавити Трампа права отримувати майбутні звіти у сфері безпеки, як інші екс-президенти. За їхніми словами, це була спроба адміністрації Джо Байдена "зупинити кровотечу".

Джерело, наближене до адміністрації Байдена, пояснило, що Трамп - це "проблема, про яку ми зараз не хочемо говорити, тому що ми не знаємо, чи це реальна проблема і в нас є й інші речі для обговорення". Однак, контррозвідка буде стежити, щоб вороги США не отримали таємні дані від колишніх президентів.

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Переклад: Лесь Димань