Британський прем'єр каже, що хотів підтримати президента.

Прем'єр-міністр Великої Британії поділився спогадами про день, коли зустрічав українського президента Володимира Зеленського після скандалу в Білому домі.

В інтерв'ю The Times він розповів, що навмисно пішов на зустріч президенту України, щоб підтримати його після гучної сварки з новим лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Йдеться про візит, який відбувся 1 травня:

"Зазвичай я б почекав на сходинці, щоб привітати його. Але я дійсно усвідомлював, що він покинув Білий дім сам. Тому я підійшов до нього і обійняв його. Також тому я провів його до машини в кінці - я хотів, щоб він знав, що не залишає мій дім сам".

Скандальна сварка у Білому домі

Нагадаємо, 28 лютого Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс провели з Зеленським зустріч, яка швидко переросла в емоційну перепалку.

Відео дня

Українського лідера звинуватили в неповазі й невдячності, а також заявили, що він "грає з війною". Також Трамп заявив, що Україна не має важелів впливу в переговорах з Росіською Федерацією.

У відповідь Зеленський відповів, що не грає в ігри, а його країна потребує сильних гарантій безпеки від Заходу. В результаті зустріч була припинена, а українська делегація була змушена залишити Білий дім.

Після сварки Зеленський вирушив до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі було укладено угоду про спільне виробництво далекобійних дронів.

Крім того, того дня Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.

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