Глава євродипломатії Кая Каллас зазначила, що Україна - це Європа.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до президента України Володимира Зеленського після його невдалого візиту до США.

"Ваша гідність прославляє мужність українського народу. Будьте сильними, будьте сміливими, будьте безстрашними. Ви ніколи не самотні, дорогий Президенте Зеленський. Ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і міцного миру", - написала вона.

Глава євродипломатії Кая Каллас зазначила, що Україна - це Європа.

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"Ми підтримуємо Україну. Ми посилимо нашу підтримку України, щоб вона могла продовжувати відбиватися від агресора. Сьогодні стало ясно, що вільному світу потрібен новий лідер. Нам, європейцям, належить прийняти цей виклик", - додала вона.

Сварка Трампа із Зеленським

Низка політиків Європи виступили на підтримку України після суперечки Трампа і Зеленського в Білому домі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив: "Шановний Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також у соцмережах написав: "Україна, Іспанія з тобою".

Президент Литви Гітанас Науседа: "Україно, ти ніколи не будеш іти сама".

Заступник лідера партії ХДС-ХСС Йоганн Вадефул заявив, що "вільна Європа не зрадить Україні".

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, Росія - агресор, а українці - постраждалий народ.

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