На його думку, спільною метою цих політиків є капітуляція України.

Колишній президент Румунії Траян Бесеску жорстко розкритикував політику нової адміністрації Білого дому, назвавши Дональда Трампа м'ясником.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він звинуватив президента Сполучених Штатів Америки у безсоромній брехні щодо того, що кремлівський правитель Путін нібито не є агресором та прагне миру, і саме тому Вашингтон зупинив військову та інформаційну допомогу Україні:

"Насправді ж "м'ясник у Білому домі" свідомо і цілеспрямовано послідовно послаблює обороноздатність України, щоб Путін міг мимоволі, вдень і вночі, завдавати ударів по містах і об'єктах критичної інфраструктури. Метою тандему Трамп - Путін є капітуляція України. Це відкриває Росії доступ до Молдови та східного флангу ЄС".

Бесеску пише, що Європейський Союзу зобов'язаний надати Україні ресурси, необхідні для її існування та ведення переговорів про прийнятний мир.

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"Ймовірно, у баченні Трампа MAGA також означає підтримку Путіна у вбивстві тисяч українців, дітей, жінок, беззахисних людей похилого віку, під російськими та іранськими бомбами вбивці Путіна. Але цього не станеться з Трампом і його зграєю", - зазначив експрезидент Румунії.

США тиснуть на Україну

Як відомо, Сполучені Штати Америки чинять тиск на Україну з метою досягнення швидкого припинення вогню у війні з Росією та підписання мирної угоди.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявляв, що Вашингтон використовує методи "батога і пряника" до обох сторін, однак наразі з боку Білого дому на адресу Москви лунали лише погрози посилити санкції.

Тим часом Дональд Трамп вже зупинив всю військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією з Україною.

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