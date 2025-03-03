В Пекіні мають власні висновки з того, що сталося.

У Китаї відреагували на сварку президентів України та США. В Пекіні кажуть, що бути союзником Вашингтона небезпечно для життя.

Так, на прес-конференції 3 березня офіційний спікер МЗС КНР Лінь Цзянь був вельми дипломатичним. На прохання журналістів прокоментувати події в Овальному кабінеті Білого дому та наступні заяви Трампа, китайський спікер заявив, що в Пекіні "звернули увагу" на ці повідомлення.

"Китайська сторона й надалі докладатиме зусиль для сприяння політичному врегулюванню української кризи та досягненню миру", – сказав Лінь Цзянь.

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Цікавішими у цьому контексті є публікації китайських ЗМІ. Так, професор міжнародної політики Фуданського державного університету (Шанхай) Шень Ї в статті для китайського націоналістичного видання Guancha виклав теорію, що Володимир Зеленський начебто зумисне влаштував публічну сварку, аби показати, що керівники США нічого не тямлять в конфлікті і тим самим їх дискредитувати.

При цьому професор Шень вважає, що сварка також засвідчила, що "ті, хто чіпляються за Сполучені Штати, стикаються з великими ризиками і помруть жалюгідною смертю".

Сварка Зеленського і Трампа: реакція світу

Як писав УНІАН, президент Фінляндії порадив Зеленському і Трампу охолонути після подій в Білому домі, зокрема за можливості сходити в сауну. А вже потім з холодною головою повертатися до переговорів, але тепер вже за зачиненими дверима.

Також ми наводили думку канадського прем’єра Джастіна Трюдо. Той вважає, що Зеленський вчинив правильно, коли намагався пояснити керівникам США справжні факти про війну в Україні.

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