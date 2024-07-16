Трамп приїхав на з'їзд респуліканців з великою пов'язкою на вусі (фото)

Колишній лікар Білого дому зазначив, що куля могла відірвати частину вуха.

Колишній президент США Дональд Трамп з'явився на публіці після замаху в Пенсільванії. Політик прибув на з’їзд Республіканської партії з перев'язаним вухом.

Як повідомляє CNN, Трамп вийшов на арену з’їзду республіканців з пов'язкою на вусі через два дні після пережитого замаху. Велика біла пов'язка покривала більшу частину його правого вуха.

Раніше в понеділок колишній лікар Білого дому Ронні Джексон сказав, що куля, відірвала частину вуха.

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Політик прибув на з'їзд разом зі своїм соратником, сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом. Його називають ймовірним віцепрезидентом, якщо Трамп переможе на виборах

Замах на Трампа

В екс-президента США і чинного кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа стріляли під час виступу в Пенсильванії. Його швидко оточила озброєна охорона, він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а згодом відвезли з місця події. Політика було поранено у вухо.

Згодом повідомлялося, хто вчинив замах на Трампа. Як виявилося, це зробив 20-річний Томас Метью Крукс, який перед цим записав відеозвернення, де жорстко розкритикував представників Республіканської партії США.

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